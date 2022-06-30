Банк «Открытие» снизил ставки по накопительным счетам

Банк «Открытие» меняет условия по накопительным счетам и архивным вкладам, уровень надбавки для премиальных клиентов.

С 1 июля снижаются надбавка для премиальных клиентов, ставки по накопительному счету «Моя копилка» в валюте и по архивным сберегательным продуктам.

С 1 июля надбавка для премиальных клиентов по накопительному счету «Моя копилка» и новым срочным вкладам составит 0,2% годовых.

С 0,01% до 0,001% годовых снижаются процентные ставки по накопительному счету «Моя копилка» в долларах США и евро. А также по архивным продуктам: «Моя копилка» (при сумме остатка до 99,99 рублей), счетам «Смарт счет» и «Текущий счет пенсионера»; вкладам «Доходный счет» (по всем тарифам), «До востребования», «До востребования (пенсионный)» для почтовых отделений филиала ФГУП «Почта России» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; прогрессивным вкладам «до востребования», открытых в бывшем ОАО «НОМОС-БАНКе».

Более подробно ознакомиться с условиями по накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.