Примсоцбанк: Карта S7 Priority вошла в ТОП-5 лучших дебетовых карт для путешествий

Дебетовая карта с программой лояльности S7 Priority вошла в пятёрку лидеров рейтинга лучших дебетовых карт для путешественников в июне 2022 года, сообщает портал «Выберу.ру».

Рейтинг основан на данных по дебетовым картам ТОП-100 банков России по активам (на 01.02.22г.). При составлении рейтинга карт эксперты портала учитывали не только размер кэшбэка за сервисы для путешественников, но и такие факторы как:



• Условие обмена баллов кэшбэка на рубли;

• Стоимость выпуска (перевыпуска) и обслуживания карты;

• Количество бонусных категорий;

• Величину кэшбэка у партнеров;

• Величину кэшбэка на категории товаров из списка ЦБ;

• Ставку процентов, начисляемых на остаток по счету;

• Условия перевода средств в другие банки и снятий наличных;

• Набор дополнительных сервисов – онлайн-оформление;

• Надежность и значимость банка на рынке.



Отметим, с помощью карты «Мир» от Примсоцбанка с программой лояльности S7 Priority можно не только удобно осуществлять расчеты, но и получать мили за каждую покупку по карте и экономить на перелетах. Накопленные мили можно обменять на билеты авиакомпании S7 Airlines и членов альянса oneworld или на перелёт с повышенным комфортом.



Держатели карты получают:



• Бесплатное ежемесячное обслуживание;

• 2 мили за каждые 110 рублей покупки;

• Начисление 500 «Приветственных» миль;

• Бесплатный SMS-сервис;

• Бесплатный мобильный банк «ПримсоцЛ@йн».



Узнать подробнее о преимуществах карты S7 Priority вы можете в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.