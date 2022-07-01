Дорогу Иркутск – Большое Голоустное полностью заасфальтируют в этом году

В этом году в Иркутской области полностью заасфальтируют дорогу в посёлок Большое Голоустное. Это одна из трёх региональных трасс, ведущих на Байкал, и единственная из них, участки которой ещё находятся в грунтовом состоянии. Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и находятся на контроле у Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Специалисты подрядной организации завершили капитальный ремонт на отрезке с 85 по 98 километр, протяжённостью 13,5 километров. Там проведён капитальный ремонт моста через ручей Сухой, уложено 12 водопропускных труб, устроено земляное полотно, сделано асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка, установлены знаки, завершается монтаж ограждения. Стоимость работ составила 505 млн рублей. Завершить работы планировалось в сентябре, но их выполнили с опережением графика. Техническая приёмка участка начнётся 1 июля, затем он будет введён в эксплуатацию.



– Очень приятно, что этот объект сдаётся досрочно и сейчас идёт капитальный ремонт последнего гравийного участка автодороги с 98 до 114 километр, протяжённостью 16,8 километров. Основные строительные работы на нём планируется закончить в этом году, то есть тоже досрочно. И в этом году на последнем гравийном участке появится асфальтобетонное покрытие. Это серьезный вклад в развитие этой территории, в привлечение туристов, – сказала директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

На этом участке специалисты ремонтируют три моста через реку Голоустная, длина каждого – 91 метр, и один через ручей Лиственичный, его длина – 13 метров. Уже устроено три водоотводных трубы.

– Сейчас выполнено устройство земляного полотна, устроено основание, уложено около десяти километров асфальтобетонного покрытия. По контракту работы должны быть окончены в 2024 году, но мы приняли решение завершить их досрочно, объект будем сдавать в следующем году, а покрытие выполним в этом году, - рассказал начальник производственно-технического отдела компании-подрядчика Игорь Желан.



По проекту ремонт дороги пройдёт и в посёлке Большое Голоустное. Там обновят асфальтобетонное покрытие, установят шесть автобусных остановок, сделают тротуары. Стоимость капитального ремонта последнего участка автодороги Иркутск – Большое Голоустное составляет 824 млн рублей.

Долгое время значительная часть автодороги Иркутск – Большое Голоустное протяженностью 116 километров была гравийной, асфальтовые участки находились в неудовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт был начат в 2017 году, он был рассчитан на семь лет. Общая стоимость работ составила около двух миллиардов рублей. Их начали с самого сложного участка - с 46 по 70 километр. На втором этапе, в 2018 году, в нормативное состояние привели отрезок с 4 по 15 километр. В 2019 году специалисты работали на трёх участках. Они капитально отремонтировали отрезки с 15 по 32 километры и с 41 по 46 километры. На въезде в Большое Голоустное, с 114 по 116 километры, заменили верхний слой дорожного покрытия. В 2020 году проведён капитальный ремонт участка с 75 по 85 километр. На отрезках с 1 по 4 километр, с 70 по 75 километр выполнены работы по устройству слоев износа. Участки с 32 по 41 километры были приведены в нормативное состояние ранее. Они не требуют капитального ремонта.