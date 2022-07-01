Сбер расскажет о применении ИИ-технологий на саммите Machines Can See

Представители Сбера примут участие в ежегодном саммите по компьютерному зрению и машинному обучению Machines Can See, который пройдёт 1 июля 2022 года в Москве. Он объединит ведущих специалистов в сфере компьютерного зрения и машинного обучения для обсуждения технологических трендов и обмена опытом. Сбер — стратегический партнёр мероприятия.

Главная тема Machines Can See в этом году — синергия науки и практики для создания удобных и полезных сервисов с помощью технологий искусственного интеллекта. Спикерами научного и бизнес-треков саммита выступят авторитетные исследователи, в том числе члены команд Sber AI, SberDevices и Института искусственного интеллекта AIRI:

Андрей Незнамов, управляющий директор-начальник Центра регулирования AI Сбербанка (тема — «Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта»);

Андрей Кузнецов, руководитель направления по исследованию данных Sber AI (тема — «Мультимодальные архитектуры в задаче генерации изображений по описаниям»);

Александр Капитанов, руководитель R&D команды Computer Vision SberDevices (тема — «Жестовое управление девайсами: от ассистентов до управления автомобилем»);

Евгений Бурнаев, ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха (тема — «Глубокое обучение для моделирования и реконструкции 3D-форм»);

Денис Димитров, исполнительный директор по исследованию данных Sber AI, научный консультант Института искусственного интеллекта AIRI (тема — «Fusion Brain – исследовательская платформа для мультимодального и многозадачного обучения»).

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Машинное зрение сегодня стремительно развивается, в том числе силами наших специалистов, кардинально улучшает клиентский опыт и уже встроено в целый ряд бизнес-процессов и продуктов Сбера. Поэтому саммит важен для нас с точки зрения обмена лучшими практиками и генерации прорывных идей, которые помогают Сберу создавать эффективные AI-решения для своих клиентов, сотрудников и партнёров».

Посетить саммит могут все желающие, участие бесплатное. Регистрация и подробная программа мероприятия, которое организует компания VisionLabs, доступны на сайте саммита.