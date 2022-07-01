1100 стартап-проектов предложили школьники и студенты в молодёжных акселераторах Сбера

Школьники и студенты, участники моодёжных акселераторов SberZ и SberStudent, прошли обучение основам предпринимательства, объединились в команды и предложилил1100 оформленных идей для технологического бизнеса. Эксперты оценили заявки и отобрали 260 наиболее проработанных и перспективных из них. Команды, прошедшие во второй этап, получат персональных наставников и за десять недель создадут MVP своих проектов.

На первом этапе 55 тысяч молодых людей узнали, как сформировать и проверить гипотезы, как определить целевую аудиторию, оценить рынок и спланировать финансы, а затем предложили идеи для технологического бизнеса в различных индустриях: образовании, ретейле, спорте, медицине и т. д. Большинство из них предполагают использование AI, блокчейна, роботов и AR/VR-технологий.

Для участия во втором этапе выбрано 1300 молодых людей из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской, Томской, Нижегородской областей, Удмуртии и других регионов. Они получат персональных наставников из числа опытных трекеров, вместе с ними создадут MVP и достигнут первых бизнес-результатов (продаж, предзаказов, договорённостей о пилотировании или создадут прототипы устройств). Те, кто разрабатывает продукты в области ИИ и социальных проектов, дополнительно получат профильные консультации от партнёров — Академии искусственного интеллекта для школьников и Российского общества «Знание».

Осенью лучшие стартапы будут представлены топ-менеджменту Сбера, ректорам топ-вузов, представителям крупнейших российских корпораций и инвесторам на демодне. Победители привлекут первые инвестиции, интегрируют свои решения в компании экосистемы Сбера, школьники получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в вузы, а представители студенческих команд — гранты от Moscow Seed Fund.

Наталья Магидей, руководитель стартап-экосистемы Сбера:

«В рамках молодёжных акселераторов Сбера ребята получают не только опыт создания собственного проекта с нуля, но и работая над ним, учатся мягким навыкам: принимать решения в условиях неопределённости, взаимодействовать в команде и презентовать себя. Мы уверены, что, даже если кто-то из них решит не продолжать развитие проектов после завершения акселераторов и не захочет становиться предпринимателем, этот опыт поможет им в любой будущей профессии».