Банк «Союз» в июле начисляет повышенные бонусные баллы программы лояльности в категории «Рестораны и кафе»

В июле 2022 года категорией начисления повышенных бонусов является категория «Рестораны и кафе».
Размер начисляемых бонусных баллов составляет:
по премиальной карте «World Black Edition»:
- 10% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
- 3% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
по карте «Мой бонус», карте «Ингосстраха» и карте агента «Ингосстраха»:
- 8% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
- 2% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
по зарплатной карте:
- 2% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
- 0,5% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
За одну операцию начисляется не более 3 тыс. баллов.
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