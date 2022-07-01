Сбер и экологи Иркутска рассказали о летних планах по реализации зеленых проектов

Экоактивисты города, представители Сбера и руководители ведущих СМИ региона обсудили летнюю «зеленую» повестку.

О планах рассказали руководители экологических организаций: директор Благотворительный фонд «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева, исполнительный директор Ассоциации сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая Байкальская Тропа» Элеонора Еремченко, пиар-менеджер Иркутской региональной экологической общественной организации «Мой Байкал» Дарья Винник, президент Благотворительного фонда «Оберег» Александр Соболев, заведующая Ботаническим садом биолого-почвенного факультета ИГУ Светлана Сизых. Основные проекты направлены на обустройство троп и смотровых площадок на Байкале, разделение и вывоз мусора, экопросвещение и экообразование школьников.

Организаторы встречи поблагодарили представителей СМИ Приангарья за участие в информационной поддержке ESG-повестки и обозначили особую роль «печатного слова» в популяризации ответственного отношения к окружающей среде и идей формирования новой экологической культуры. Для поддержки этой деятельности БФ «Подари планете жизнь» при участии Сбера объявил региональный конкурс «Минута для будущего. СМИ» на лучшее освещение в СМИ и социальных медиа темы сохранения ресурсов планеты. Конкурс продлится до 31 октября.

Наталья Еремеева, директор БФ «Подари планете жизнь»:

«Работы конкурса должны мотивировать к формированию новых привычек, другой модели поведения. Отказаться от полиэтиленовых пакетов в пользу тканевых сумок. Замечать вторсырьё среди бытовых отходов и сдавать его в переработку и не покупать мусор изначально. Важно, чтобы в обществе сформировалось положительное отношение к экологичному образу жизни».

Подать заявку на конкурс может и частное лицо, и редакция СМИ, и пресс-службы организаций и предприятий. Призовой фонд составляет 150 тыс. рублей, оценивать работы будет профессиональное жюри, в состав которого войдут экологи, журналисты, специалисты по рекламе в социальных сетях.

Подробнее о конкурсе «Минута для будущего. СМИ» на сайте.

Круглый стол прошел в здании Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, расположенном на территории первого в Восточной Сибири дендропарка. Это парк, в котором профессором Александром Вознесенским в конце 19-го века были высажены все породы деревьев Восточной Сибири. Сегодня парк является памятником истории регионального значения и Сбер активно участвует в его восстановлении.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением СберБанка:

«Парк Вознесенского – уникальная территория и живая история Иркутска. Совместно с Иркутским гидрометеоцентром и благотворительным фондом «Подари планете жизнь» мы поставили цель возродить парк и уже провели мероприятия по его расчистке. Нам очень хочется, чтобы парк остался зеленым островком нашего города и вернул свое историческое значение».