Закон с поблажками для первого бизнеса вступил в силу в России

Новые ИП и малый бизнес смогут не платить страховые взносы и предоставлять меньше отчетности по экспериментальному налоговому режиму. Программа действует до 2027 года в четырех регионах страны, сообщает РБК.

С 1 июля вступает в силу закон, согласно которому впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели и малый бизнес в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане могут использовать экспериментальный налоговый режим — автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Это позволит им предоставлять меньше отчетности и не платить страховые взносы.

Новый налоговый режим доступен компаниям и ИП с доходом не более 60 млн руб. и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн руб. В этих организациях средняя численность работников в месяц не должна превышать пять человек, при этом, считаются и работающие по трудовому договору внешние совместители, и физлица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. Кроме того, все работники должны быть налоговыми резидентами России и получать зарплату только безналично.