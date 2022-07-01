Игорь Кобзев встретился с Сергеем Чемезовым и Олегом Дерипаской

Губернатор Иркутской области, глава «Ростеха» и известный предприниматель обсудили ряд вопросов по социально-экономическому партнерству.

«Ещё одна важная и даже знаковая встреча произошла вчера. На троих с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым и предпринимателем Олегом Дерипаской обсудили ряд вопросов по социально-экономическому партнерству», – написал губернатор в своем Телеграм-канале.

Олег Дерипаска подтвердил заинтересованность в открытии новых предприятий в области.

«Каждое новое предприятие в текущих реалиях для нас – огромный плюс», – сказал предприниматель.

Напомним, что ранее правительством Иркутской области и государственная корпорация «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов.