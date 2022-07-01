С 1 июля банки Приангарья обязаны устно и письменно разъяснять все нюансы сложных финансовых продуктов

Новшество касается продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов, полисов страхования жизни с инвестиционной составляющей и индивидуальных пенсионных планов, рассказали SIA.RU в Сибирского ГУ Банка России.

Теперь перед тем как продать такие продукты, банки обязаны и в устной, и в письменной форме довести до клиента все особенности и риски инструмента, сообщить о том, что доход по нему не гарантирован, а вложенные средства не застрахованы государственной системой страхования вкладов. После этого клиент должен подписью подтвердить, что он осведомлен о всех рисках и особенностях продукта, который покупает.

Новые правила введены для борьбы с мисселингом — это недобросовестная практика, когда в финансовых организациях клиентам под видом одного продукта продают другой. Чаще всего речь идет о подмене вклада инструментом с инвестиционной составляющей без объяснения всех особенностей и рисков. Предложенный в банке аналог действительно может показаться более выгодным, но эта обещанная прибыль только потенциальная — гарантированный доход может быть только по вкладу.

«С введением новых правил людям будет проще разобраться в нюансах финансовых продуктов и не допускать, чтобы их вводили в заблуждение. Сотрудники банков обязаны устно доводить до клиента все именно так, как указано в договоре, не умалчивая об особенностях продукта и не скрывая, какие есть риски. Это позволит избежать подмены одного финансового продукта другим», — отметил Игорь Коржук, управляющий отделением Иркутск Банка России.

Он также добавил, что за отступление от правил банкам придется приостановить продажу финансового продукта до устранения нарушений. В особых случаях регулятор сможет потребовать от банка выкупить такие продукты у клиентов, которые захотят продать их по цене приобретения.