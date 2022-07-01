Восемь предложений жителей Приангарья вошли в топ-1000 на конкурсе «Сильные идеи для нового времени»



Предложения в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» принимались с февраля по апрель на специальной платформе ideas.roscongress.org. Организатор конкурса – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд «Росконгресс». Заявки присылали по семи направлениям, посвященным решению социальных, технологических, кадровых, экологических вопросов, развитию регионов, предпринимательства, а также будущему страны в целом.

Фото с сайта правительства Иркутской области



– Жители Приангарья представили на конкурс почти 150 идей. Все они заслуживают внимания. Инициативы, направленные на развитие региона и страны, безусловно, должны быть внимательно изучены и поддержаны. Новое время действительно требует сильных идей. В Иркутской области они рождаются, и, я уверен, будут претворяться в жизнь и менять ее к лучшему, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Среди предложений жителей региона, вошедших в топ-1000, два направлены на разработку приложений. Первое – платформа для проведения соревнований молодых врачей, где студенты и молодые специалисты смогут соревноваться в скорости и точности постановки диагнозов и назначения медикаментов.



Второе – приложение для диагностики и профилактики вегетососудистой дистонии и преодоления тревожной ситуации. Пользователь сможет получить помощь специалиста, к примеру, при панической атаке, а также дополнительную консультацию – так называемое второе мнение.



Кроме того, иркутяне предложили проект по художественной росписи социальных и общественных пространств. Команда художников и дизайнеров уже не первый год ведет эту деятельность В Приангарье, но намерена масштабировать ее и оставить свой художественный след на социальных объектах в разных уголках страны.



Еще одна идея заключается в создании в городах и сёлах инклюзивных благотворительных и творческих кластеров, которые смогут объединить социальные проекты, инициативных граждан и стать «местами силы» для жителей. Такой инклюзивный кластер уже существует в Братске: «Гнездо» объединяет людей с ментальными особенностями.



Настроить работу библиотечной сети Иркутской области как Центра проектирования и управления средой знаний «Знания для жизни» - такую идею предложили представители библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Уже сейчас идет «перенастройка» системы, но, чтобы активизировать процесс, инициаторы проекта хотят привлечь внимание органов власти и общественности.



В топ-1000 также вошел проект по созданию молодёжного экологического центра «ЭКО.ЦЕХ» в Байкальске. Он будет включать ресурсный и образовательный центры, молодёжный зеленый кампус для слетов и форумов, ежегодные тематические мероприятия и многое другое. ЭКО.ЦЕХ станет отправной точкой перерождения промышленной площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В результате будет создано самостоятельное молодежное экологическое движение в России.



Кроме того, представители Приангарья предлагают создание психологических комнат в школах с необходимым оборудованием и штатом психологов, а также новую механику обустройства сети экологических троп на особо охраняемых природных территориях при участии заинтересованных местных жителей.



–- Вне зависимости от того, прошла идея в топ сильнейших, или нет, правительство Иркутской области, минэкономразвития региона и институты развития готовы оказать поддержку всем инициаторам, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун. – Для этого была организована региональная презентационная сессия, где авторы представили свои идеи. Следует отметить, что плохих идей нет, все предложения актуальны, нужны и полезны, наша общая задача – «упаковать» их, найти ресурсы, партнеров и воплотить в жизнь.



Следующий этап подготовки к форуму – отбор топ-200 идей. Этим уже занимаются рабочие группы обновленного экспертного совета АСИ. К началу июля совет определит сотню лучших.



Финальной точкой станет очный двухдневный форум «Сильные идеи для нового времени», который пройдет в июле. В его рамках презентуют 100 лучших инициатив, во время пленарного заседания 10 из них представят руководству страны.