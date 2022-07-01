Эксперты-экологи посетили Иркутский завод полимеров в Усть-Куте

Председатель Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы Вера Шлёнова, руководитель отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Добрынина и председатель Иркутского областного отделения Русского географического общества, главный научный сотрудник Института географии СО РАН Леонид Корытный посетили Иркутский завод полимеров (проект ИНК), рассказали SIA.RU в компании.

Мероприятие состоялось в рамках эколого-просветительского проекта «Экспедиция «Северный маршрут»». Участие также приняли лидеры общественных экологических движений и отрядов, представители администрации Усть-Кутского района.

Для участников провели масштабную экскурсию по основным объектам строительства, рассказали о проекте завода полимеров и особенностях будущего производства. Так, при строительстве Иркутского завода полимеров используются передовые технологии, отвечающие жестким международным и российским экологическим требованиям. В ходе эксплуатации будет осуществляться постоянный мониторинг воды, почвы, атмосферного воздуха. Также на заводе предусмотрен замкнутый водооборотный цикл.

- С самого начала здесь решают вопросы безопасности экологии. То, чего не имеют предприятия, работающие десятилетиями, здесь уже есть. Но самое главное – здесь делают все экологически ответственно. Ведется вдумчивая работа, со взглядом на перспективу, - отметила Вера Шлёнова.

Леонид Корытный сообщил, что благодаря строительству завода полимеров создан большой потенциал для развития города и района. «Важно, что изначально этот объект задуман как очень экологически взвешенный и признанный по всем компонентам, выбросам в воздух, по использованию воды, где используется замкнутый цикл. Все технологии-новейшие, соответствующие целям устойчивого развития. В этом я сегодня еще раз убедился», - поделился профессор впечатлением после экскурсии.

Светлана Добрынина в свою очередь отметила высокий уровень организации технологического процесса: «Процесс теперь понятен и не вызывает опасений. Как, к примеру, Братск, Ангарск, Байкальск, Селенгинск, где выбросы влияли на местных жителей. На Иркутском заводе полимеров мы видим передовые технологии».

Также в рамках экспедиции «Северный маршрут» в администрации УКМО состоялся круглый стол по вопросам экологии в Усть-Куте. Замначальника отдела производственного экологического контроля ИНК Татьяна Иванова сообщила, что в компании действует стандарт в области производственной, экологической безопасности и охраны здоровья. Требования обязательны для исполнения всеми сотрудниками, в том числе и подрядчиками. ИНК готова поделиться опытом и с другими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории УКМО.

Итогом эколого-просветительского проекта стал намеченный план дальнейших мероприятий по защите окружающей среды в Усть-Куте, который будет реализовываться совместными усилиями экологов, местной администрации, общественников и бизнеса.

