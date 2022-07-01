Сбербанк снижает ставки по самой выгодной кредитке в стране

Сбербанк снижает процентную ставку по своему флагманскому продукту — Кредитной СберКарте. Новая ставка составит 25,4%, снижение — 2,4 процентных пункта. На онлайн-покупки в СберМегаМаркете и при оплате медицинских услуг и товаров в аптеках предусмотрена пониженная ставка — 9,8% годовых. Изменение коснется новых Кредитных СберКарт, оформленных после 1 июля, рассказали SIA.RU в банке.

Ставка 25,4% распространяется как на покупки, так и на снятие наличных. Остальные условия по Кредитной СберКарте — бесплатное обслуживание и уведомления, 120 дней беспроцентного периода — остаются без изменений. Кроме того, до конца сентября продолжается акция по снятию наличных без комиссии в первые 30 дней после оформления карты.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Сбербанк продолжает улучшать условия по своим кредитным продуктам — теперь снижается и ставка по Кредитной СберКарте. Обычно клиенты планируют вернуть долг без процентов в течение льготного периода, тем более, что у нашей карты он составляет 120 дней, которые отсчитываются с момента покупки. Однако мы видим, что в текущей ситуации клиенты стали больше обращать внимание и на другие параметры карты, в частности на процентную ставку, потому что средства могут потребоваться и на более длительный срок «на всякий случай». Сейчас и этот показатель стал более выгодным и комфортным для новых владельцев наших карт».

Кредитная СберКарта признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке. По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных продуктов, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного периода по принципу «месяц тратишь — три гасишь», при этом обслуживание карты и СМС-уведомления полностью бесплатны.