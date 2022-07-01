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С 3 июля переплата по новым ипотечным кредитам будет ограничена

Полная стоимость кредита по ипотечным договорам не может превышать среднерыночную более чем на треть, сообщает регулятор.

Поправки в закон «О потребительском кредите» вступают в силу 3 июля 2022 года. Они распространяют на ипотеку те же нормы по защите прав заемщиков, которые уже доказали свою эффективность в необеспеченном потребительском кредитовании. ПСК включает не только проценты по кредиту, но и любые другие связанные с ним платежи заемщика — например, страховку и иные дополнительные услуги.

С 1 июля перестал действовать временный мораторий на ограничение ПСК по потребительским кредитам, введенный в конце февраля на фоне резкого повышения процентных ставок. В условиях смягчения денежно-кредитной политики мораторий решено не продлевать.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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