Каждый второй автомобилист положительно оценивает выход китайских марок на российский рынок

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, среди респондентов 65% отметили, что выбор автомобилей в той или иной мере ухудшился. При этом 22% не ощутили значимых изменений в доступности выбора.

На ассортименте значительно сказался уход с российского рынка ряда иностранных автопроизводителей. 55% автомобилистов отрицательно отнеслись к уходу иномарок из России. 17% оценивают такое развитие событий положительно, в марте их число составляло 11%.

Каждый второй автомобилист в России позитивно относится к возможному выходу новых китайских автопроизводителей на российский рынок.

«С уходом ряда иностранных автопроизводителей образовался вакуум на рынке, но нельзя сказать, что он быстро заполняется. Все ожидают, что ушедшие компании заменят азиатские автопроизводители, в первую очередь китайские. За последние годы они значительно повысили к себе доверие за счет уже продаваемых Chery, Geely и Haval, поэтому автомобилисты позитивно оценивают появление новых марок на рынке. Уже сейчас идут активные разговоры о сборке китайских автомобилей на заводе «Москвич», запуске продаж суббренда Omoda от Chery, премиальной марки Hongqi. Я думаю, что нас ожидает еще ряд громких заявлений и появлении новых игроков на нашем рынке до конца года», – отметил руководитель практики «Тайный покупатель» бизнес-направления Ромир М-Стандарт Валерий Храпов.