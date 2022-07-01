Почти 80% используемых в Иркутске трамваев признаны опасными для жизни пассажиров

Региональная прокуратура обратилась в суд, поскольку во время проверки обнаружила, что 77% трамваев в Иркутске, которые работают на линиях, имеют износ, неисправности и представляют угрозу для жизни и здоровья пассажиров: надзорное ведомство потребовало ответчика – администрацию города – устранить выявленные нарушения, сообщает пресс-служба Кировского районного суда областного центра.

«По результатам проверки было установлено, что из необходимых для надлежащей организации перевозок пассажиров и багажа 70 трамвайных вагонов, осуществляют выезд на линию только 44, из которых у 34 истек срок эксплуатации. Кроме того, указанные трамваи имеют физический износ и технические неисправности (коррозия, износ покрытия пола, неисправность кнопок вызова водителя, спидометров), при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Ежедневный выезд на линию таких трамваев создает реальную опасность для жизни и здоровья граждан, имущества», – говорится в сообщении.

Согласно статистическим данным, в 2021 году в Иркутске с участием трамваев произошло 58 ДТП, в том числе в связи с техническими поломками. Отмечены не единичные случаи возгорания трамваев с пассажирами из-за неисправности транспорта.

Суд удовлетворил требование прокуратуры устранить выявленные нарушение и дал на это мэрии Иркутска 1 год.