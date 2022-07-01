Все ковидные ограничения отменили в России

Роспотребнадзор 1 июля заявил, что снимает все введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничения ввиду снижения интенсивности эпидемии, сообщает перс-служба ведомства.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19: недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи инфицирования – 93% – протекают в легкой форме или бессимптомно. При этом Роспотребнадзор продолжит следить за обстановкой: при ее ухудшении ограничительные мероприятия могут возобновить.

Что качается летнего периода, то подъем заболеваемости в текущем сезоне, по прогнозам экспертов, маловероятен.