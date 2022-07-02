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Усолье-Сибирское оказалось в ТОП-3 по заболеваемости ковидом за сутки в Иркутской области

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области по итогам минувших суток, в тройку лидеров по дневному приросту вошли Иркутск, Братск и Усолье-Сибирское, где выявлено 23, 18 и 7 новых случаев соответственно.

Всего в области за сутки заболели 65 человек, выздоровели – 109. Число госпитализированных сократилось на 30, до 233.

Скончался непосредственно от коронавируса за день один человек, от сопутствующих болезней – один. С начала эпидемии, по официальным подсчетам, ковидом в области заразились 296,1 тысячи людей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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