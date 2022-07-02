Новые чартеры в Республику Бурятия запустили 2 июля

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что 2 июля в России запущены новые чартерные рейсы в Республику Бурятия – отправиться в туры можно каждую субботу до конца лета.

Одним из главных преимуществ готового тура является его цена. Она в 2-2,5 раза ниже самостоятельно собранного. Это становится возможным благодаря субсидиям Ростуризма, которые компенсируют половину стоимости фрахта», – рассказала руководитель ведомства.

Рейсы будут осуществляться туроператором FUN&SUN и входить в состав пакетного тура, в который включены проживание, трансферы и экскурсии по программе.

Аналогичные рейсы запустили и в Республику Дагестан. Направления для чартеров, по информации ведомства, выбраны неслучайно: они имеют большой потенциал для развития туризма и наращивания турпотока.