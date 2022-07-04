АТБ поддержал большой концерт детской студии танца «Траффик» в Благовещенске

В конце июня при поддержке Азиатско-Тихоокеанского банка состоялся большой концерт студии танца «Траффик» под названием «Заброшенный театр». В рамках концерта также прошел выпускной для старших воспитанников студии.

На концерте представители АТБ торжественно вручили руководству «Траффика» денежный сертификат на развитие студии. Банк также выразил благодарность за танцевальный флешмоб на площадке АТБ в рамках празднования дня рождения города Благовещенска.

АТБ поддерживает студию «Траффик» с 2019 года и реализует совместные активности по продвижению банка. На 2022 год совместно со студией запланирован еще ряд мероприятий.