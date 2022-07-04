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Альфа-Банк запустил кэшбэк-платформу для малого и среднего бизнеса

В Альфа-Банке запустили платформу, которая позволяет малому и среднему бизнесу давать рекламу с оплатой только за привлеченного клиента, а не за показы и охваты.

Кэшбэк-платформу разработали, чтобы поддержать бизнес и дать возможность эффективно продвигать свои товары или услуги без комиссий агентств в условиях, когда количество рекламных площадок на рынке резко сократилось.

В результате покупатели получают крутой кэшбэк, а бизнес платит только за реальные продажи после покупки.

Для первых 100 компаний — отличные условия для старта. Достаточно иметь зарегистрированный бизнес больше года, принимать безналичные платежи и иметь собственный терминал. Ограничений по обороту для данного предложения нет.

Заполнить заявку можно здесь: https://alfa.me/0RAxSw


/ Сибирское Информационное Агентство /
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