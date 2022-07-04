Альфа-Банк предложил клиентам премиальную карту Mir Supreme

Клиенты Альфа-Премиум и А-Клуба могут заказать премиальную дебетовую карту Mir Supreme платежной системы «Мир».

Она включает преимущества платежной системы «Мир»: повышенный кэшбэк 5% на рестораны, предложения от партнеров программы лояльности платежной системы и привилегии от Альфа-Банка. Например, по карте можно получить кэшбэк до 5000 рублей в месяц в дополнение к основной программе лояльности банка.

Кроме того, карта Mir Supreme от Альфа-Банка позволяет получить скидки от партнеров банка.

Владельцы карты также могут открыть счета в альтернативных валютах, в том числе в востребованной турецкой лире.