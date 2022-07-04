ЦБ частично снял валютные ограничения. Что это значит?

Банк России продолжает снимать ранее введенные валютные ограничения. С 1 июля 2022 года физические лица - российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США (ранее лимит составлял 150 тыс. долларов США) или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте. Аналогичный порог установлен и для переводов физических лиц - резидентов из дружественных государств. Солид Банк приводит актуальные расширенные разъяснения по переводам инвалюты.

1) Какую сумму в валюте можно перевести за рубеж

В течение месяца физические лица-резиденты и нерезиденты из дружественных стран могут перевести из России на свой счет или другому физическому лицу за рубеж не более 1 млн. долларов США или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, они могут перевести в течение месяца не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой валюте.

Кроме того, нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым и гражданско-правовым договорам, могут дополнительно перевести со своего счета в российском банке на зарубежный счет или через компании, оказывающие услуги по переводу без открытия счета, средства в рублях или иностранной валюте в размере платы за выполнение работ и оказание услуг.

Нерезиденты из недружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, могут переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и в валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета. Эти нормы не распространяются на нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России по трудовым и гражданско-правовым договорам. Их переводы приостановлены до 30 сентября 2022 года.

2) Как переводить иностранную валюту за границу?

На сегодняшний день перевести валюту за границу можно через наш Банк посредством перевода без открытия счета, а также, перевод со счета по реквизитам. Список стран, в которые можно сделать перевод, необходимо уточнять в Банке.

3) Могу ли я оплатить за рубеж учебу, медицинские услуги, провести коммунальные платежи?

Да, такие платежи возможны: для этого надо перечислить деньги на счет иностранной организации, которая оказывает услуги.

4) Можно ли перевести иностранную валюту со своего счета в банке за рубежом на другой свой счет в банке за рубежом?

Сейчас переводы иностранной валюты физическими лицами — резидентами между своими счетами, открытыми в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за рубежом, возможны в следующих случаях:

со счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои счета в иностранных банках (решение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 10.03.2022);

со счетов в иностранных банках, независимо от даты их открытия, на свои счета в иностранных банках, расположенных на территории государств, которые не совершают недружественные действия в отношении России (решение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 30.05.2022);

при зачислении иностранной валюты на содержание имущества (включая ремонт, охрану и иные расходы), которое находится на территории иностранных государств и принадлежит резидентам — физическим лицам на праве собственности. Объем таких переводов не может превышать размер соответствующего финансирования на эти цели за предыдущий календарный год (решение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 23.05.2022);

при зачислении иностранной валюты для оплаты своих расходов на образование и медицинские услуги и таких же расходов супругов или близких родственников, которые являются ими в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (решение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 23.05.2022);

в результате конвертации в иностранную валюту российский валюты, ранее поступившей на банковский счет (вклад) в рублях резидента, открытый в иностранном банке (подпункт 1.1 пункта 1 официального разъяснения Банка России от 16.04.2022 № 4-ОР.

При этом во всех случаях информация о счетах должна быть раскрыта налоговым органам РФ.



5) Есть ли ограничения на прием платежей из-за границы?

Таких ограничений нет.

6) Получаю заработную плату от иностранной компании, но в связи с ограничениями пропала возможность получать деньги на карту. Подскажите, как быть в данной ситуации?

В России деньги из-за границы можно получить через наш Банк. Вы можете открыть счет в Банке, сообщить реквизиты этого счета работодателю-нерезиденту, и тогда он сможет перечислить вам на него деньги. При этом работодателю необходимо уточнить в своем Банке возможности и условия перевода средств в Россию. Средства, полученные переводом из-за рубежа, а также с электронных кошельков выдаются исключительно в рублях.

Если у вас есть счет в иностранном банке, то работодатель-нерезидент может перечислить на него зарплату в валюте.

7) Могу ли я перечислить средства в рублях на свой счет в зарубежном банке? Можно ли будет потом конвертировать эти средства в иностранную валюту?

Ограничений на зачисление средств в рублях на счета, открытые в зарубежных банках, нет. Резидент также имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке.

