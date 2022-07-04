За 10 лет СберНПФ выплатил жителям Иркутской области по накопительной пенсии более 520 млн рублей

Сегодня 75% жителей города Иркутск осведомлены о своих возможностях управления пенсионными накоплениями, выяснил СберНПФ, опросив 13 тыс. жителей из российских городов с населением более 500 тыс. человек. Опрос (есть у SIA.RU) проводился к 10-летию со дня осуществления первых выплат в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) и показал, что большинство клиентов, направивших свои пенсионные накопления в СберНПФ, довольны качеством обслуживания.

Система ОПС, которая формирует будущую пенсию россиян, складывается из двух частей — страховой и накопительной пенсий. В накопительной части ровно 10 лет назад, 1 июля 2012 года в силу вступили законодательные нормы, которые позволили россиянам получать пенсионные выплаты в рамках ОПС: единовременную выплату, накопительную пенсию или срочную пенсионную выплату. До этого выплаты получали только правопреемники.

За эти 10 лет клиентами СберНПФ в рамках ОПС стали 8,7 млн россиян. Это один из самых высоких показателей на рынке НПФ.

За этот период фондом было выплачено жителям Иркутской области:

490 млн рублей по единовременной выплате;

26,9 млн рублей по накопительной пенсии (выплачивается пожизненно и ежемесячно);

4,6 млн рублей по срочной выплате (может быть назначена по заявлению застрахованного лица с указанием определённого срока, в течение которого он желает получать средства, однако срок выплаты не может быть меньше 120 месяцев).

По договорам обязательного пенсионного страхования выплаты получили чуть более 7 тыс. жителей Иркутской области.

НПФ Сбербанка активно внедряет цифровые сервисы для клиентов. Так, ещё пять лет назад на сайте фонда появилась возможность оформить заявление на получение выплат по ОПС дистанционно — услугой уже воспользовалось 11 тыс. россиян. А в начале 2022 года заработала опция, позволившая правопреемникам подавать заявление на оформление выплат онлайн на сайте СберНПФ (подано 1,5 тыс. заявлений).

Кроме того, клиенты фонда могут дистанционно оформить заявление на актуализацию своих персональных данных, заказать выписку с информацией по счёту или копию договора. 88% клиентов, которые в этом году оформили выписку по счёту, сделали это дистанционно. И 80% клиентов, заказавших копии договоров, получили их в электронном виде.

Виктор Поляков, операционный директор СберНПФ:

«Судя по нашим опросам и исследованиям, больше половины россиян знают о том, как управлять своими пенсионными накоплениями по ОПС. И мы видим, что с каждым годом число клиентов, которые перевели к нам свои пенсионные накопления и довольны обслуживанием, растёт — для нас это лучшая награда. Мы много работаем над тем, чтобы вся необходимая информация по ОПС была доступна и понятна нашим клиентам. В личном кабинете на сайте СберНПФ клиент может увидеть данные о своих накоплениях и их доходности. Более того, наш сервис в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе "Пенсии" показывает пользователям, которые не являются нашими клиентами, какая именно организация управляет их пенсионными накоплениями — Пенсионный фонд России или другой НПФ. Так мы стараемся повысить осведомлённость и финансовую грамотность россиян и внести свой вклад в развитие отрасли».

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Порядка 75% иркутян осведомлены о механизмах управления пенсионными накоплениями. Люди интересуются этой темой, следят за новостями. Достаточно информативен в этом плане сервис «Пенсионная витрина» в СберБанк Онлайн, который показывает пользователю всю информацию о его пенсии, в том числе и по накопительной пенсии. Согласно нашей статистике, этот раздел вместе с данными по страховой пенсии один из самых посещаемых».