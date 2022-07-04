В пострадавших от наводнения районах Иркутской области восстановили 157 км дорог и 37 мостов

Летом 2019 года одиннадцать районов Иркутской области пострадали от крупного наводнения. Было повреждено 54,88 километра автомобильных дорог регионального значения, 19 мостов и 34 водопропускные трубы, а также 104,8 километра дорог местного значения, 23 моста и 52 водопропускные трубы. 157 километров дорог, 37 мостов и все водопропускные трубы уже восстановлены.

Фото с сайта правительства Иркутской области



– Это очень большой объем поврежденной транспортной инфраструктуры. Практически все объекты восстановлены, осталось всего четыре. Это строительство железобетонного моста в Нижнеудинском районе, реконструкции двух мостов в Тулунском районе и дороги Голуметь – Новостройка в Черемховском районе. На три последних объекта Иркутская область получила дополнительные средства от правительства Российской Федерации – 53,4 миллиона рублей в 2022 году и 305,6 миллиона в следующем, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Работу по проектированию железобетонного моста через реку Уда на дороге Нижнеудинск – Боровинок – Чуна у села Казачья Бадарановка начали в прошлом году, на данный объект заключен контракт жизненного цикла. Окончание работ запланировано на 2023 год.



Мост через реку Изегольчик также начали восстанавливать в конце прошлого года. Сдать мост в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.



Мостовой переход через реку Малый Едогон на автодороге Тулун – Икей в ближайшее время начнут реконструировать. Подрядчик определен, контракт заключен. Провести работы подрядная организация должна будет в течение полутора лет.



Завершающим объектом восстановления дорог после наводнения станут три километра пути между населенными пунктами Голуметь и Новостройка в Черемховском районе. Сейчас идет согласование проектной документации. После того, как проектная документация получит положительное заключение государственной экспертизы, будут объявлены торги и определен подрядчик. Провести работы он будет должен до конца 2023 года.