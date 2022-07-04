Почти четверть россиян никому не доверяют управление своим автомобилем

Почти четверть (23%) россиян не готовы доверить управление своим автомобилем другому человеку, выяснили компании СберАвто и дочерняя компания Сбера СберСтрахование (исследование есть у SIA.RU). 26,5% разрешают сесть за руль своей машины любому члену семьи, ровно столько же — родителям и своему партнёру, 19% — близким друзьям. Ещё 5% ответили, что позволят проехаться на их авто любому человеку.

Чтобы защитить авто от непредвиденных проблем, 43% владельцев оснащают его противоугонной системой, 22% паркуются исключительно на платных охраняемых стоянках, 13% устанавливают скрытую кнопку блокировки. 5% автолюбителей поставили систему GPS-слежения и ещё столько же всегда уносят с собой аккумулятор домой.

4% респондентов уверены, что яркая аэрография на машине снижает шансы на угон, так как автомобиль очень заметен и его легче идентифицировать. Тем не менее большая часть россиян — 66% — защищает свои автомобили, покупая страховые полисы ОСАГО и каско. 38% опрошенных отметили пользу покупки каско, которое пригодилось им при эксплуатации автомобиля.

58% опрошенных попадали в ДТП. 24% признались, что это происходило по их вине, а 33% были потерпевшими. Половина автовладельцев (51%) уверены, что автомобили с мощными двигателями и «агрессивным» характером чаще попадают в ДТП, а 49% ответили, что частота аварий во многом зависит от самого водителя.

В опросе приняли участие 1075 респондентов по всей России.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Поездка на автомобиле непосредственно связана с риском попасть в аварию. Даже самые аккуратные и внимательные водители могут допустить ошибку во время управления транспортным средством: попасть в дорожную яму, не заметить высокий бордюр или задеть забор. Чтобы минимизировать сумму на восстановление автомобиля, мы советуем приобрести полис каско. В случае аварии страховщик возместит денежные средства на ремонт».

Защитить себя от аварии, к сожалению, невозможно. Если водитель беспокоится о себе и своём автомобиле, то следует заблаговременно позаботиться о страховке. Оформить каско в СберСтраховании с выгодой до 25% могут аккуратные водители, у которых не было аварий по действующему полису другой страховой компании. Полис можно также приобрести на сайтах СберСтрахования и Сбера либо в приложении СберБанк Онлайн без предварительного осмотра машины. Также можно застраховать автомобили отечественного производства возрастом до четырёх полных лет или иномарок с левым расположением руля возрастом до девяти полных лет. При страховом случае можно урегулировать убытки дистанционно в мобильном приложении.