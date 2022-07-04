В Минфине предложили отказаться от траты 1,6 трлн рублей на некоторые госпрограммы

Расходы планируется сокращать на аналогичную в целом величину также в 2024 и 2025 гг., сообщают «Ведомости».

По сравнению с утвержденными на 2022–2024 гг. планами в следующем году траты могут уменьшить на 557 млрд руб., в 2024 г. – на 539 млрд руб. На 2025 г. конкретных проектировок в действующем законе о бюджете нет, но на следующий после текущей трехлетки период Минфин закладывает расходы, исходя из долгосрочного бюджетного прогноза, учитывающего различные коэффициенты индексации.

Относительно такого инерционного сценария в 2025 г. ведомство предлагает отказаться еще от 534 млрд руб. Секвестр коснется практически всех блоков: оптимизация для обеспечения сбалансированности бюджета затронет 59 госпрограмм и непрограммных направлений из 62.

Больше всего расходов планируется снять с госпрограмм «Развитие транспортной системы» (390 млрд руб. в сумме за 2023–2025 гг., примерно по 130 млрд ежегодно), «Научно-технологическое развитие» (150 млрд за весь период), «Обеспечение обороноспособности страны» (120 млрд за следующие три года).

Отказ от части расходов по тем или иным направлениям в составе специального плана оптимизации не всегда совпадает с абсолютным изменением трат.

По ряду направлений одновременно с секвестром по одним подразделам может производиться как уменьшение, так и увеличение финансирования по другим. Например, по госпрограмме «Обеспечение обороноспособности страны» планом секвестра предполагается снять 42 млрд руб. расходов в 2023 г. Но из-за роста трат, связанных с индексацией выплат военнослужащим, незапланированных ранее закупок общая стоимость госпрограммы даже увеличивается – на 27 млрд до 1,89 трлн руб.

А стоимость госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в общей сложности сокращается на 200 млрд руб. в 2023 г., тогда как планом оптимизации предлагается снять с нее лишь 14 млрд. Снижение связано прежде всего с сокращением особых доходов, которые собираются на специальные цели, на 186 млрд руб., поясняется в материалах Минфина.

По всем госпрограммам и непрограммным направлениям в общей сложности расходы растут примерно на 1,6 трлн руб. ежегодно – в 2023–2025 гг. на них планируется направить 22,6 трлн, 23 трлн и 24 трлн руб.