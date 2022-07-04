Банк «Открытие» выдал первый кредит по программе господдержки транспортных компаний

Транш на сумму 1,3 млрд рублей предоставлен в рамках кредитования по программе поддержки системообразующих организаций транспортного комплекса, рассказали SIA.RU в банке

Банк «Открытие» стал первой кредитной организацией, подписавшей с Министерством транспорта РФ соглашение об участии в программе. Программа поддержки системообразующих организаций транспортного комплекса позволяет им привлекать в банках средства для поддержания текущей деятельности. Льготные кредиты предоставляются на срок до 12 месяцев, максимальный размер займа для транспортных компаний составляет 10 млрд рублей. На эти цели правительство выделило 16,7 млрд рублей, соответствующее постановление в апреле подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Льготный кредит могут получить компании, которые занимаются разными видами перевозок, лизингом, вспомогательной транспортной деятельностью и пр. Одним из требований к заемщику является сохранение занятости сотрудников на определенном уровне во время действия договора.