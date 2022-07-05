Альфа-Банк запустил кредит под залог недвижимости на сумму до 15 млн руб. Залогом может стать квартира в жилом доме, оформленная на физических лиц. Кроме того, Альфа-Банк выдаёт кредит под залог недвижимости владельцам ИП.

Кредит под залог недвижимости – хорошая альтернатива кредиту наличными. Его можно оформить на любые цели – крупные покупки, ремонт, обучение или бизнес. Минимальная ставка составляет 5,9% годовых – при оформлении личного страхования заёмщика.

Для подтверждения дохода не требуется справка по форме банка, 2-НДФЛ или личный кабинет на Госуслугах. Из обязательных документов только паспорт и СНИЛС, а также подтверждение стабильного источника дохода от 10 тысяч рублей в месяц.

Заявку на кредит можно оформить онлайн на сайте банка.