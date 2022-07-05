Альфа-Банк теперь IT-компания. Официально

Альфа-Банк вошел в список IT-компаний Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В перспективе это позволит его сотрудникам с техническим образованием получить отсрочку от армии.

В ЕГРЮЛ внесены сведения о дополнительном виде деятельности банка как «организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий».

«В Альфе работают 8000 айтишников: это разработчики, тестировщики, дата-сайентисты, аналитики, специалисты по кибербезопасности, UX-исследователи и много кто ещё. Мы всегда знали, что мы IT-компания, но с банковской лицензией. Теперь это официально», — прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.