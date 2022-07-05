Выпускники корпоративных групп ИНК в ИРНИТУ получили дипломы о профессиональной подготовке

Торжественное вручение дипломов выпускникам корпоративных групп блока главного инженера Иркутской нефтяной компании и Иркутского завода полимеров (проект ИНК) состоялось 4 июля в ИРНИТУ.

Выпускников поздравили руководство ИРНИТУ, представители ИНК, а также Иркутского завода полимеров. Дополнительное профессиональное обучение с отдельным учебным планом и компетенциями прошли 20 студентов 4 курса, из них 14 учились в корпоративной группе ИНК, шесть человек – в группе Иркутского завода полимеров.

Обучение в корпоративных группах блока главного инженера - пилотный крупномасштабный проект, организованный совместно ИНК и ИРНИТУ. Всего обучение прошли 63 студента 3 и 4 курсов. Студентов 3 курса ждет дипломное проектирование со специалистами ИНК, в следующем году после преддипломной практики обучение полностью завершится. Планируется, что новый набор по программе начнется в сентябре 2022 года.

Профессиональная подготовка студентов проходит в рамках программы «школа-вуз-компания», которая реализуется в Иркутской нефтяной компании с 2018 года. Кроме спецобучения в иркутских высших учебных заведениях ИНК сотрудничает с рядом ссузов и вузов Республики Саха (Якутия), Санкт-Петербурга, Омска, Уфы и других городов. Так, в 2022 году запланирована оплачиваемая преддипломная практика на промысле и в офисе ИНК для 160 студентов. Практика продлится до октября 2022 года, лучших стажеров включат в кадровый резерв компании.

Будущих специалистов нефтегазовой отрасли готовят и в школах: в Усть-Куте в ИНК-классах ученики углубленно изучают профильные предметы, посещают объекты компании и лекции в иркутских вузах. За все время в ИНК-классах прошли обучение 74 ученика, большинство из них поступили на бюджетные места в профильные вузы Иркутска и России. В 2022 году выпускниками ИНК-класса в Усть-Куте стали 28 человек, из них шестеро – медалисты. Новый набор стартует в июле. Кроме того, в марте стартовал бесплатный образовательный проект «Академия ИНК» для 7-11 классов Иркутска и района. Всего обучение прошли более 500 человек. Продолжение занятий в онлайн- и офлайн-форматах ожидается в сентябре.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода и Иркутский завод полимеров. В 2022 году Минпромторг, Газпром, ИНК подписали дорожную карту по добыче лития на Ковыктинском месторождении. В настоящее время общее число сотрудников компаний группы – более 12 тыс. чел.