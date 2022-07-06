АУСН: Альфа-Банк запустил упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса

Альфа-Банк успешно прошел аттестацию в ФНС и вошел в первую тройку уполномоченных кредитных организаций, благодаря которым компании могут пользоваться новым экспериментальным налоговым режимом АУСН («Автоматизированная упрощенная система налогообложения»).

Предпринимателям нужно подключить АУСН в личном кабинете налогоплательщика, и далее они смогут пользоваться сервисом «Бухгалтерия» в банке. Банк помогает клиентам вести кадровый учет, рассчитывает НДФЛ и автоматизирует передачу данных об операциях в налоговую. В рамках новой системы налогообложения клиентам не нужно платить большинство страховых взносов – социальные гарантии обеспечиваются из бюджета.

«Мы рады быть в числе первых, кто поможет малому бизнесу упростить налогообложение. Предприниматели больше не обязаны будут подавать декларации, и налог будет рассчитан автоматически Налоговой службой. Для клиентов, которые перешли на новый режим налогообложения, в личном кабинете Альфа-Банка уже доступны необходимые функции, –прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Подробнее о сервисе можно узнать здесь.