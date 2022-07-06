Дальневосточный банк предложил кешбэк 8% за оплату бронирования отелей на Bronevik.com по картам МИР

Бронируйте отели для отдыха в России и СНГ на mir.bronevik.com, оплачивайте проживание картами МИР «Дальневосточного банка» и получайте 8% кешбэка.

Чтобы принять участие в акции:

зарегистрируйте карту МИР Дальневосточного банка на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;

до 31 августа 2022 года оплатите проживание на mir.bronevik.com зарегистрированной картой МИР и получите кешбэк 8%;

кешбэк будет начислен на вашу карту МИР Дальневосточного банка не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кешбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.

Bronevik.com —российская система бронирования отелей с выгодными ценами, широким выбором объектов размещения, гарантией по заселению и высококлассным сервисом!

Организатор акции — ООО «Компания Броневик», ОГРН: 1046603999738. Юридический адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Вайнера, строение 55а, офис 306, +7 (343) 302-03-43. Сведения об организаторе Акции и Правилах проведения Акции размещены на privetmir.ru. Акция действует с 4 марта 2022г. по 31 августа 2022г.