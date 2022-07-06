Доллар по 50 остался в прошлом

С минимумов прошлой недели курс доллара к рублю подскочил на 22%. По мнению аналитиков БКС, такие движения в столь короткий период времени являются лишь продолжением той аномалии с чрезмерным переукреплением рубля, которое происходило в последние месяцы.

– Каких-то особенных поводов для 10%-ой девальвации рубля вчера не появлялось. Основная волна падения нефти была вечером, а рубль просел в первой половине дня, так что сырьевой фактор не ключевой, – считают аналитики БКС.

Они добавляют, что в мае уже был такой же трехдневный импульс роста доллара, после чего рубль возобновил укрепление. Но на этот раз разворота с движением к минимумам они уже не ждут.

– Предпринятые в последние месяцы меры ЦБ и властей по смягчению валютного контроля постепенно приводят к увеличению спроса на валюту. Вероятно, этот эффект усиливается благодаря постепенному восстановлению импорта, и этот процесс будет продолжен. Кроме того, на рынке складываются ожидания, что в том или ином виде появится новое бюджетное правило, в рамках которого возобновятся покупки валюты. При этом экспортная выручка из-за падения сырья – снижается, – резюмируют эксперты.