Семь городов Иркутской области войдут в федеральный проект «Чистый воздух»

К 12 городам-участникам федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в 2023 году прибавится еще 29. Это города с высоким или очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом сообщила сегодня, 6 июля, заместитель Председателя Правительства России Виктория Абрамченко. Сейчас ведется работа по утверждению перечня городов и подготовка всей необходимой нормативной базы.

В список на включение в проект попали сразу семь городов Прибайкалья - Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов. В этих городах предстоит и модернизация коммунальной инфраструктуры, и экологическая модернизация заводов. Кроме того, в рамках нацпроекта будут закуплены экологические виды транспорта.

Напомним, ранее в проект «Чистый воздух» был включён Братск. В течение трех лет в этом городе удалось сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух более чем на 12 тысяч тонн, что позволило исключить Братск из перечня городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха.

- Министерство природных ресурсов и экологии области направило обращение в Минприроды России и Росприроднадзор о включении городов в программу "Чистый воздух". Кроме того, в июле 2021 прошлого года Губернатор области Игорь Кобзев и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заключили меморандум, который позволил организовать аналитическую работу и определить дальнейшие действия по включению городов Прибайкалья в проект, - подчеркнула министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.