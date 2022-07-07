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Порог подлежащих контролю Росфинмониторинга операций повысили до 1 млн рублей

Нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, будет повышена с 600 тыс. до 1 млн рублей, сообщает Банк России.

– Кроме того, пороговое значение таких операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, увеличится с 3 млн до 5 млн рублей, – говорится в сообщении.
 
Соответствующие поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении. Банк России поддержал эти изменения, поскольку они позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской «противолегализационной» системы.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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