Порог подлежащих контролю Росфинмониторинга операций повысили до 1 млн рублей

Нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, будет повышена с 600 тыс. до 1 млн рублей, сообщает Банк России.

– Кроме того, пороговое значение таких операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, увеличится с 3 млн до 5 млн рублей, – говорится в сообщении.



Соответствующие поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении. Банк России поддержал эти изменения, поскольку они позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской «противолегализационной» системы.