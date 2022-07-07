Эксперт Альфа-Банка рассказала, какой курс доллара будет в конце июля

На валютном рынке в последние дни, начиная с начала этой недели, существенно изменились настроения. Доллар резко вырос с 50 до 65 рублей. Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова обращает внимание на три фактора, которые способствовали изменению рыночного сантимента.

– Во-первых, на глобальных рынках нарастают опасения мировой рецессии, это привело к снижению цен на нефть до 100 $ за баррель. Ухудшение динамики цен на нефть влияет негативно на курс рубля. Во-вторых, традиционно в начале месяца на валютном рынке наблюдается низкий объём предложения со стороны экспортёров, по сути, предложение валюты ограничено. В-третьих, в последние дни фиксируется увеличение спроса. Отчасти это спрос на юани, отчасти спрос на евро и доллары со стороны корпоративных клиентов, которым предстоят выплаты по внешним обязательствам. А также налицо некоторое увеличение активности физических лиц, – подчеркивает эксперт.

Относительно дальнейшей динамики курса доллара, Наталья Орлова считает, что наиболее вероятный сценарий – это закрепление курса рубля в интервале 60-70 рублей за доллар на ближайшие недели.

– А потом, начиная с 15 числа, опять начнётся налоговый период. Там, наверное, возможно небольшое укрепление и возврат на уровень 60 рублей за доллар, – резюмирует она.