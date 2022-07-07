Проект кампуса в Байкальске вошел в топ-200 «Сильных идей для нового времени»

Рабочие группы экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) сформировали список перспективных инициатив для форума «Сильные идеи для нового времени». В него вошел проект создания молодежного экологического кампуса на Байкале «ЭКО.ЦЕХ».

Заявки на форум формировались по семи направлениям, нацеленным на решение социальных, технологических, кадровых и экологических вопросов, на развитие регионов, предпринимательства, а также будущего страны.

В направлении по развитию и сохранению экологии страны в топ-200 инициатив вошел проект создания Всероссийского молодёжного центра ЭКО.ЦЕХ в Байкальске.

Это проект общенационального масштаба в сфере экологии, действующий круглогодично, который включает в себя образовательное направление, событийную программу, инфраструктуру пребывания молодёжи, первый в России федеральный центр тропостроения, который должен стать ресурсным и образовательным центром для молодёжи, местом генерации идей и реализации «зеленых проектов».

- Проект «ЭКО.ЦЕХ» позволит сформировать уникальное молодежное экосообщество, которое сможет продвигать и тиражировать реализованные на Байкальской природной территории успешные экологические практики по всей России и не только, - рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

Экспертный совет АСИ уже приступил ко второму этапу подготовки форума - отбору топ-100 идей из двухсот. Итоговый список идей предложат Правительству России и регионам.

Финал состоится 19 июля в Москве на очном форуме «Сильные идеи для нового времени», где презентуют 100 лучших инициатив, а в рамках пленарного заседания продемонстрируют 10 проектов руководству страны.