«Золотые пески» и затерянные фермы. Турдесант осваивает Иркутскую область

Ферма на берегу спокойной реки… прогулки на закате… рыбалка в утреннем тумане и вкуснейший обед от заботливой хозяйки… что может быть лучше такой «перезагрузки»? Сельский туризм давно популярен в европейских странах: он помогает горожанам «спастись» от суеты, а сейчас он набирает обороты и в нашей стране. В Иркутской области тоже немало прекрасных мест, куда стоит рвануть на выходные, подальше от толпы отдыхающих на Байкале сограждан, решила команда «Турдесанта». О новых авторских турах в Осинский и Качугский районы рассказал на пресс-конференции организатор проекта Александр Откидач.

«Здесь фантастически гостеприимные люди»

Все началось с «Экспедиции БРК», в рамках которой команда посетила Хор-Тагны – деревню, вошедшую в список самых красивых деревень России.

Александр Откидач, организатор проекта «Турдесант»:

– Глава администрации тогда попросил: «Помогите нам с туристами». Я ответил, что могу лишь снять на видео, как здесь красиво, познакомиться с людьми, которые здесь живут, узнать, готовы ли они показывать свои таланты и культуру, договориться с теми, кто будет принимать гостей и вкусно их кормить… Собственно, так и началось наше сотрудничество с Заларинским районом, которому мы помогли разработать короткие и недорогие туры. В этом году добавились новые направления – Осинский и Качугский районы, и мы ведем переговоры еще с несколькими районными администрациями.

Задачи развивать массовый туризм в глубинке нет, рассказал Александр, – для этого нужна не только соответствующая инфраструктура, но и желание местных жителей, которые опасаются перспективы превращения в Листвянку, но при этом рады принять у себя в гостях пару десятков человек за сезон.

– Люди, которые будут работать на этих турах, фантастически гостеприимны, они ждут и волнуются. Я уверен, их гости испытают огромное удовольствие от искреннего человеческого общения, которое, к сожалению, редко встретишь в современном сервисе там, где туризм развивается уже давным давно.

«У нас есть памятники мирового значения»

В успехе новых маршрутов организаторы не сомневаются. По их словам, к первому авторскому туру в Заларинский район интерес был огромный – за первый же сезон иркутяне выкупили туров на сумму более 700 тысяч рублей. Тестовые места на новые маршруты были полностью забронированы задолго до официального объявления старта продаж. Это объяснимо: среди иркутян немало любителей съездить на пару-тройку дней в недорогие путешествия с интересной программой.

«Турдесант». Пресс-конференция, посвященная открытию туристических продуктов в Качугском и Осинском районах Иркутской области.

Фото: Лора Гулл

Евгений Липатов, мэр Качугского района:

– О достопримечательностях и истории нашего района можно рассказывать бесконечно. Чего стоит одна только река Лена – красавица, а ведь у нас можно увидеть и совсем уникальные вещи, например, Шишкинские писаницы – памятник мирового значения. Сейчас туристы приезжают хаотично, взбираются на скалы, подвергают себя опасности, но не получают и доли тех впечатлений, которые могли бы получить, если бы их вел знающий проводник, если бы они могли надеть VR-очки и осмотреть достопримечательность с высоты птичьего полета. Туристам, которые приедут к нам в туры, мы приготовили специальные паспорта, где отметили самые красивые и интересные места нашего района.

«Мы помогаем бизнесу развивать туризм в регионе»

Основная цель «Турдесанта» – развитие сельского туризма в Иркутской области. Конечно, сделать это силами одних только энтузиастов невозможно – кроме участия районных администраций необходима поддержка крупных успешных компаний, заинтересованных в развитии региона. Шефство над качугским направлением, например, взял Сбер.

«Турдесант». Пресс-конференция, посвященная открытию туристических продуктов в Качугском и Осинском районах Иркутской области.

Фото: Лора Гулл

Антон Соколов, заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк:

– Такие реальные проекты создают условия для цивилизованного туризма, помогают местным жителям легализовать свой бизнес и успешно его развивать, поэтому мы решили поддержать «Турдесант». Байкальский банк достаточно давно избрал в качестве одного из стратегических направлений работу с туристической отраслью. Уже несколько лет работает наш проектный офис «Байкал», который помогает инвесторам на территории Иркутской области и Республики Бурятии реализовывать современные и безопасные проекты, рассчитывать их эффективность и жизнеспособность, используя в том числе механизмы государственной поддержки. За время работы проектного офиса помощь получили около 200 проектов в сфере туризма.

«Золотым пескам» нужен сервис

Во время тура по Осинскому району гости смогут побывать в старинной 200-летней юрте, посмотреть на фазенду известного скульптора. Отдыхать будут в затерянной ферме на берегу красивейшей реки, где можно будет поиграть в кости, понырять из бани прямо в реку и покачаться около костра на огромной качели. Одной из точек тура станут «Золотые пески» – пляж на берегу Братского водохранилища – излюбленное место многих жителей Иркутской области.



Николай Казанцев, заместитель мэра Осинского района:

– Наш район – в лидерах по количеству самозанятых граждан и мы очень рады, что они охотно подключаются к проекту «Турдесант», чтобы реализовывать свои услуги и продукцию. В процессе взаимодействия мы другими глазами посмотрели на туризм. И главы поселений, и бизнесмены начали понимать, что «Золотым пескам» нужен сервис, который до настоящего времени отсутствовал. Сегодня нужно работать по-другому.

«Дома – хорошо!»

Развивать туризм в Осинском районе помогает сеть АЗС БРК. Для директора компании Вероники Шородок, выросшей в небольшом поселке Хребтовая Нижнеилимского района, «Турдесант» – очень личная история. «Я своими глазами видела, как наш поселок становился меньше, как гасли глаза, как умирала надежда. Сегодня можно не уповать на государство, не ждать манны небесной, а здесь и сейчас дать точку отсчета для новых возможностей любой территории», – говорит она.

«Турдесант». Пресс-конференция, посвященная открытию туристических продуктов в Качугском и Осинском районах Иркутской области.

Фото: Лора Гулл

Олеся Васильченко, руководитель отдела маркетинга сети АЗС БРК:

– За последние пару лет многое изменилось в нашей жизни, мы стали больше обращать внимание на местность, в которой живем, замечать ее ценность. История наших краев богата: здесь происходило много событий, которые не ограничиваются ссылкой декабристов. У нас есть прекрасные места, которые можно превратить серьезные туристические объекты. И вообще: дома – хорошо! А когда к нам в дом приходят гости, мы начинаем преображаться: стелем скатерти, достаем посуду покрасивее… Так постепенно становимся творцами, начинаем создавать свою собственную ценность и вовлекать в это других людей. Это прекрасно!

«Турдесант». Пресс-конференция, посвященная открытию туристических продуктов в Качугском и Осинском районах Иркутской области.

Фото: Лора Гулл