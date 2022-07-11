«Золотые пески» и затерянные фермы. Турдесант осваивает Иркутскую область

Ферма на берегу спокойной реки… прогулки на закате… рыбалка в утреннем тумане и вкуснейший обед от заботливой хозяйки… что может быть лучше такой «перезагрузки»? Сельский туризм давно популярен в европейских странах: он помогает горожанам «спастись» от суеты, а сейчас он набирает обороты и в нашей стране. В Иркутской области тоже немало прекрасных мест, куда стоит рвануть на выходные, подальше от толпы отдыхающих на Байкале сограждан, решила команда «Турдесанта». О новых авторских турах в Осинский и Качугский районы рассказал на пресс-конференции организатор проекта Александр Откидач.
«Здесь фантастически гостеприимные люди»
Все началось с «Экспедиции БРК», в рамках которой команда посетила Хор-Тагны – деревню, вошедшую в список самых красивых деревень России.
Александр Откидач, организатор проекта «Турдесант»:
– Глава администрации тогда попросил: «Помогите нам с туристами». Я ответил, что могу лишь снять на видео, как здесь красиво, познакомиться с людьми, которые здесь живут, узнать, готовы ли они показывать свои таланты и культуру, договориться с теми, кто будет принимать гостей и вкусно их кормить… Собственно, так и началось наше сотрудничество с Заларинским районом, которому мы помогли разработать короткие и недорогие туры. В этом году добавились новые направления – Осинский и Качугский районы, и мы ведем переговоры еще с несколькими районными администрациями.
Задачи развивать массовый туризм в глубинке нет, рассказал Александр, – для этого нужна не только соответствующая инфраструктура, но и желание местных жителей, которые опасаются перспективы превращения в Листвянку, но при этом рады принять у себя в гостях пару десятков человек за сезон.
– Люди, которые будут работать на этих турах, фантастически гостеприимны, они ждут и волнуются. Я уверен, их гости испытают огромное удовольствие от искреннего человеческого общения, которое, к сожалению, редко встретишь в современном сервисе там, где туризм развивается уже давным давно.
«У нас есть памятники мирового значения»
В успехе новых маршрутов организаторы не сомневаются. По их словам, к первому авторскому туру в Заларинский район интерес был огромный – за первый же сезон иркутяне выкупили туров на сумму более 700 тысяч рублей. Тестовые места на новые маршруты были полностью забронированы задолго до официального объявления старта продаж. Это объяснимо: среди иркутян немало любителей съездить на пару-тройку дней в недорогие путешествия с интересной программой.
«Турдесант». Пресс-конференция, посвященная открытию туристических продуктов в Качугском и Осинском районах Иркутской области.
Фото: Лора Гулл
Евгений Липатов, мэр Качугского района:
– О достопримечательностях и истории нашего района можно рассказывать бесконечно. Чего стоит одна только река Лена – красавица, а ведь у нас можно увидеть и совсем уникальные вещи, например, Шишкинские писаницы – памятник мирового значения. Сейчас туристы приезжают хаотично, взбираются на скалы, подвергают себя опасности, но не получают и доли тех впечатлений, которые могли бы получить, если бы их вел знающий проводник, если бы они могли надеть VR-очки и осмотреть достопримечательность с высоты птичьего полета. Туристам, которые приедут к нам в туры, мы приготовили специальные паспорта, где отметили самые красивые и интересные места нашего района.
«Мы помогаем бизнесу развивать туризм в регионе»
Основная цель «Турдесанта» – развитие сельского туризма в Иркутской области. Конечно, сделать это силами одних только энтузиастов невозможно – кроме участия районных администраций необходима поддержка крупных успешных компаний, заинтересованных в развитии региона. Шефство над качугским направлением, например, взял Сбер.
«Турдесант». Пресс-конференция, посвященная открытию туристических продуктов в Качугском и Осинском районах Иркутской области.
Фото: Лора Гулл
Антон Соколов, заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк:
– Такие реальные проекты создают условия для цивилизованного туризма, помогают местным жителям легализовать свой бизнес и успешно его развивать, поэтому мы решили поддержать «Турдесант». Байкальский банк достаточно давно избрал в качестве одного из стратегических направлений работу с туристической отраслью. Уже несколько лет работает наш проектный офис «Байкал», который помогает инвесторам на территории Иркутской области и Республики Бурятии реализовывать современные и безопасные проекты, рассчитывать их эффективность и жизнеспособность, используя в том числе механизмы государственной поддержки. За время работы проектного офиса помощь получили около 200 проектов в сфере туризма.
«Золотым пескам» нужен сервис
Во время тура по Осинскому району гости смогут побывать в старинной 200-летней юрте, посмотреть на фазенду известного скульптора. Отдыхать будут в затерянной ферме на берегу красивейшей реки, где можно будет поиграть в кости, понырять из бани прямо в реку и покачаться около костра на огромной качели. Одной из точек тура станут «Золотые пески» – пляж на берегу Братского водохранилища – излюбленное место многих жителей Иркутской области.
Николай Казанцев, заместитель мэра Осинского района:
– Наш район – в лидерах по количеству самозанятых граждан и мы очень рады, что они охотно подключаются к проекту «Турдесант», чтобы реализовывать свои услуги и продукцию. В процессе взаимодействия мы другими глазами посмотрели на туризм. И главы поселений, и бизнесмены начали понимать, что «Золотым пескам» нужен сервис, который до настоящего времени отсутствовал. Сегодня нужно работать по-другому.
«Дома – хорошо!»
Развивать туризм в Осинском районе помогает сеть АЗС БРК. Для директора компании Вероники Шородок, выросшей в небольшом поселке Хребтовая Нижнеилимского района, «Турдесант» – очень личная история. «Я своими глазами видела, как наш поселок становился меньше, как гасли глаза, как умирала надежда. Сегодня можно не уповать на государство, не ждать манны небесной, а здесь и сейчас дать точку отсчета для новых возможностей любой территории», – говорит она.
«Турдесант». Пресс-конференция, посвященная открытию туристических продуктов в Качугском и Осинском районах Иркутской области.
Фото: Лора Гулл
Олеся Васильченко, руководитель отдела маркетинга сети АЗС БРК:
– За последние пару лет многое изменилось в нашей жизни, мы стали больше обращать внимание на местность, в которой живем, замечать ее ценность. История наших краев богата: здесь происходило много событий, которые не ограничиваются ссылкой декабристов. У нас есть прекрасные места, которые можно превратить серьезные туристические объекты. И вообще: дома – хорошо! А когда к нам в дом приходят гости, мы начинаем преображаться: стелем скатерти, достаем посуду покрасивее… Так постепенно становимся творцами, начинаем создавать свою собственную ценность и вовлекать в это других людей. Это прекрасно!
«Турдесант». Пресс-конференция, посвященная открытию туристических продуктов в Качугском и Осинском районах Иркутской области.
Фото: Лора Гулл
Постоянный генеральный партнер проекта «Турдесант» – сеть АЗС БРК («Байкальская Региональная Компания»).
Суть проекта проста: группа специалистов «приземляется» на конкретной территории и помогает запустить там туризм в максимально сжатые сроки. Первой площадкой стал Заларинский район, жители которого за несколько месяцев заработали более 700 тысяч рублей на туристических услугах.
В июле 2022 года организаторы и партнеры проекта презентовали два новых авторских тура: в Осинский и Качугский районы Иркутской области. За время четыре месяца команда «Турдесанта» провела более 32 экспедиций для детальной проработки туристических продуктов. По результатам экспедиций отобраны 46 местных жителей и предпринимателей, которые будут принимать туристов в своих домах, гостиницах, угощать домашней кухней, показывать свои фермы, проводить мастер-классы и экскурсии. По каждому из районов организаторы презентовали минутные видеоролики и сайты, где туристы смогут ознакомиться с подробностями туров и забронировать путешествие: сайт Качугского района, сайт Осинского района.
Команда проекта сознательно выбрала для «Турдесанта» места, отдаленные от Байкала. «Байкалом заняты все, и с каждым годом ему все хуже и хуже, поэтому было принято решение развивать другие направления, – объясняет Александр Откидач. – Кроме того, я отношу себя к тому типу путешественников, кому нужны новые места и новые эмоции. Наша область в этом плане – просто большой сундук с подарками для путешественников. Еще мне очень хочется научить местных жителей ценить родные места и помочь им зарабатывать на гостеприимстве».