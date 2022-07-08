Примсоцбанк: Платите "МИР" и получайте скидку на одну покупку в сети магазинов косметики и парфюмерии «Подружка»

Держатели карты «Мир» от Примсоцбанка могут получить 15% скидку на одну покупку по промокоду в магазинах, в интернет-магазине и приложении на базе Android в сети магазинов косметики и парфюмерии «Подружка». Акция действует до 20 августа 2022 г.



Для того, чтобы получить скидку в сети магазинов косметики и парфюмерии «Подружка»:



∙ Нажмите на кнопку «Получить подарок» на сайте.

∙ Зарегистрируйтесь и привяжите вашу карту «Мир», либо осуществите вход с помощью данных вашего личного кабинета.

∙ Промокод отобразится в вашем личном кабинете в разделе «Призы и подарки».

∙ Назовите промокод на кассе в магазине до совершения покупки или введите его в специальной строке на сайте или в приложении на базе Android, затем оплатите картой «Мир». Использовать промокод можно только один раз.



Важно:

∙ При оплате до 12:00 (МСК) действует дополнительная скидка 5%

∙ Предложение не действует при оплате в приложении на базе iOS

∙ Скидка не суммируется с дисконтной картой, другими акциями и специальными предложениями

∙ Акция действует во всех магазинах «Подружка» (кроме магазина по адресу г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11). Со списком магазинов можно ознакомиться здесь.



Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Табер Трейд». Адрес местонахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, комн. 21В. ОГРН 1037739861851. Источник информации об Акции.