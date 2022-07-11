Дальневосточный банк предлагает оформить полис ОСАГО и получить до 3000 рублей на Финуслугах по карте «Мир»

Держатели карт «Мир» Дальневосточного банка смогут получить до 3 000 рублей на Финуслугах за оформление полиса ОСАГО! Чтобы принять участие в акции:

1. До 31 августа 2022 года зайдите на страничку акции и нажмите кнопку «Получить подарок».

2. Ваш промокод на денежное вознаграждение будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru и в приложении «Привет, Мир!», в разделе «Призы и подарки». Успейте активировать его до 31 октября 2022.

3. Перейдите на сайт finuslugi.link/osago-mir и заполните данные для договора ОСАГО.

4. В разделе «Уточнение данных» поставьте галочку в блоке «У меня есть промокод».

5. В появившемся поле укажите ваш промокод из личного кабинета на privetmir.ru , чтобы получить вознаграждение. Его сумма зависит от стоимости полиса:

до 3 000 рублей — вознаграждение выплачивается в размере стоимости ОСАГО;

от 3 000 рублей — вознаграждение составит 3 000 рублей.

6. После оформления полиса зарегистрируйтесь на сайте Финуслуги, чтобы получить денежное вознаграждение.

7. Денежное вознаграждение отобразится в вашем личном кабинете на Финуслугах. Вы можете воспользоваться им, чтобы оплатить другие услуги, инвестировать или перевести на ваш банковский счёт

Воспользоваться промокодом можно при оформлении одного договора ОСАГО. При выполнении условий акции денежное вознаграждение поступит счёт Финуслуг в течение 30 рабочих дней после истечения календарного месяца, в котором был оформлен полис ОСАГО.

Организатор Акции - ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер. дом 13. Сведения об организаторе Акции и Правилах проведения Акции размещены на privetmir.ru. Период проведения Акции: Срок получения Промокода: 29 июня 2022г. - 31 августа 2022г., срок применения промокода: 29 июня 2022г. — 31 октября 2022г.