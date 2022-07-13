«Школа 21» запускает бесплатные онлайн-курсы по обучению ИТ-специальностям

«Школа 21» — школа программирования от Сбера совместно с Томским государственным университетом (ТГУ) для государственного проекта «Содействие занятости» (нацпроект «Демография») открыла набор на две программы обучения таким ИТ-специальностям, как специалист по работе с данными (Data scientist) и тестировщик цифровых продуктов (QA-инженер).

Каждая программа включает экспертизу и лучшие практики «Школы 21», позволяет за три месяца бесплатно получить качественное образование и освоить одну из самых востребованных на рынке ИТ-профессий. Обучение будет проходить полностью в дистанционном формате, по итогам каждый успешно прошедший обучение участник может получить диплом о профессиональной переподготовке от Томского государственного университета.

Для поступления не нужно проходить вступительные испытания, необходимо до 20 июля 2022 года подать заявку на сайте проекта на обучение по одной из двух профессий — Data Scientist или QA-инженер, — подтвердить заявку на портале «Работа в России» и в течение трёх рабочих дней подать документы, подтверждающие категорию, в Центр занятости населения.

Александр Федяков, директор «Школы 21»

«Мы создавали наши курсы с действующими экспертами рынка, понимая потребности рынка и компаний. Специалисты по работе с данными помогают бизнесу принимать решения с опорой на данные, а тестировщики следят за качеством цифровых продуктов, ищут ошибки и уязвимости, чтобы с ними не столкнулись пользователи. Каждая компания и команда стремятся выпускать качественный продукт, а значит, спрос на таких специалистов очень высок. Наша методология "равный равному", проектный подход и максимум практики создают приближенные к реальной работе условия, что позволяет участникам быстрее адаптироваться в новых командах, а компаниям — экономить время и ресурсы

Программы «Школы 21» могут пройти граждане России со средним профессиональным или высшим образованием, в том числе женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет; граждане в возрасте 50 лет и старше и другие. Со всеми категориями проекта можно ознакомиться на сайте «Содействие занятости».

Михаил Шепель, директор Межрегионального центра дополнительного профобразования и содействия занятости ТГУ

«Томский государственный университет как федеральный оператор проекта "Содействие занятости" сотрудничает со "Школой 21" и ещё более чем со ста партнёрами. Гражданам России это даёт возможность пройти курсы, созданные тандемом университетов и бизнес-компаний, направленные на получение реальных и востребованных навыков и профессий, таких как, например, дата-аналитик, дата-сайнтист и тестировщик программного обеспечения».