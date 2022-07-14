Альфа-Банк начал выдавать бизнес-карты Мир

Теперь компании и предприниматели могут выпускать в Альфе не только виртуальные бизнес-карты Мир, но и пластиковые. Получить их можно моментально при оформлении расчетно-кассового обслуживания. Карту доставит курьер в удобное время или ее можно забрать в ближайшем постамате.

Бизнес-карта Мир дает целый ряд преимуществ. Например, кэшбэк до 5%. Можно оплачивать покупки за границей в магазинах, которые поддерживают карты Мир. Список доступных стран тут. Есть возможность добавить карту в телефон, если удобно платить через NFC.

К расчетному счету можно выпустить любое число карт для своих сотрудников. И по каждой — установить лимит на снятие наличных и покупку товаров и услуг. Траты можно ограничить одной категорией (например, только АЗС) или несколькими на выбор владельца.

Пополнить карту можно не только в банкомате, но и моментально с карты физического лица. А снять наличные — в банкомате любого банка.

«Бизнес-карты Мир от Альфа-Банка — это полноценный аналог карт международных платежных систем, со всем набором привычных для предпринимателей daily banking сервисов и выгодной программой лояльности», — подчеркнула руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Платёжная система Мир планирует и дальше развивать возможности своих карт. Например, сейчас идут переговоры о запуске в новых странах.