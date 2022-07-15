Россельхозбанк принял участие в пленарном заседании Съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ»

С 14 по 16 июля 2022 года в г. Иркутске проходит Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ», мероприятие, которое традиционно объединяет на своих площадках руководителей региональных отделений движения, предпринимателей из разных уголков страны, представителей государственной власти различных уровней, институтов развития, банковского сообщества и других участников. Россельхозбанк в лице директора Иркутского регионального филиала Натальи Барковой подчеркнул готовность полностью удовлетворить потребности бизнеса в заемных средствах.

В первый день Съезда состоялось пленарное заседание «Импортозамещение как сфера развития бизнеса и экономики». Мероприятие прошло при участии Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева под модераторством Президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина.

Основными темами заседания стали возможности региональных фондов развития промышленности, лучшие практики реализации проектов МСП в сфере импортозамещения, федеральные и региональные меры поддержки, трансформация российской экономики с новой ролью малого и среднего бизнеса в производстве.

К обсуждению были приглашены ведущие эксперты отрасли со стороны бизнеса, государственных организаций, институтов поддержки и развития. Россельхозбанк представляла директор Иркутского регионального филиала Наталья Баркова в качестве участника пленарного заседания.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что сегодня в регионе замещено 24 вида ввозимой продукции из 45 (55%). Это станки, лекарственные препараты, мебель, лакокрасочные материалы, бытовые стиральные машины, спорттовары, медицинские инструменты и многое другое.

«С февраля текущего года на сервисе импортозамещения, созданном на площадке Минпромторга России, 163 предприятия из Иркутской области уже зарегистрировали 3352 вида продукции, проведено 3393 тендера на закупку импортозамещающих изделий. В целом ситуация с обеспечением импортозамещающей продукции находится под контролем правительства Иркутской области. Большинство компаний имеют достаточные запасы сырья и запасных частей для бесперебойной работы», – сказал Игорь Кобзев.

Директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова отметила большой потенциал для развития предприятий в сфере АПК.

«Сельскохозяйственная отрасль демонстрирует рост производства и входит в число основных приоритетов господдержки. Для нас аграрии являются ключевыми клиентами, мы выезжаем с ними в поля, узнаем о производстве, рассматриваем бизнес-идеи. Мы видим мощный потенциал в фермерских продуктах, растениеводстве и мясной продукции, у нас много инициативных и увлеченных своим делом аграриев. Стереотипы меняются, сегодня можно с уверенностью сказать, фермер – это бизнесмен. Наша задача – помочь ему выстроить бизнес-процессы таким образом, чтобы не было потерь в качестве, а производство росло и приносило прибыль. Россельхозбанк сегодня полностью готов удовлетворить потребности бизнеса в заемных ресурсах, в том числе призванных решать задачи импортозамещения, вне зависимости от отрасли, в которой работает предприятие», – сказала Наталья Баркова.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин представил видение общественной организации малого и среднего предпринимательства на новую экономическую политику в условиях внешнего санкционного давления.

«Импортозамещение – это непростая вещь. Во-первых, у нас должны быть ведущие компетенции по ряду таких продуктов. Во-вторых, не нужно, наверное, все импортозамещать, скорее, нужна импортонезависимость. Мы все равно ни в коем случае не должны уйти от международной кооперации: нам необходимо экспортировать продукцию, но также нужно использовать лучшие мировые решения для производства товаров. Не хочет с нами работать Запад, с нами готов работать Восток», – подчеркнул Александр Калинин.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.