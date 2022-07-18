Руководство Россельхозбанка и губернатор Иркутской области обсудили планы перспективного взаимодействия

Реализацию инвестиционных соглашений в области сельского хозяйства обсудили заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов, директор Иркутского регионального филиала банка Наталья Баркова и глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Мероприятие прошло в формате ВКС, в нем также приняли участие министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков и министр экономического развития и промышленности Наталья Гершун.

Губернатор отметил, что с банком налажено взаимодействие по реализации инвестиционных проектов, кредитованию сельскохозяйственных производителей региона на льготных условиях.

«Между Правительством региона и Россельхозбанком действует соглашение о сотрудничестве. У представителей аграрного сектора региона есть большое количество идей по развитию предприятий сельскохозяйственной сферы. В частности, есть хорошие проекты по строительству тепличных комплексов. Здесь совместно с банком мы можем проработать вопрос привлечения инвесторов. Я считаю, что в ближайшее время нам необходимо актуализировать пункты действующего соглашения», – подчеркнул Игорь Кобзев.

Денис Константинов, в свою очередь отметил, что сотрудничество можно развивать также в сфере агротуризма. Кроме того, банк возобновил выдачу сельской ипотеки.

Стороны решили разработать дорожную карту к действующему соглашению о сотрудничестве, в которое необходимо включить новые наиболее актуальные для области инвестиционные проекты в сфере АПК. Также в программу проекта вошли меры, направленные на развитие федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и дальнейшее сотрудничество в образовательном проекте «Школа фермера».

Образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера», запущенный при поддержке регионального Правительства области и министерства сельского хозяйства совместно с Иркутским государственным аграрным университетом им. А.А. Ежевского, завершился в конце 2021 года. Трое победителей получили гранты на развитие своего агробизнеса.

«Соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и банком предполагает взаимодействие в решении приоритетных задач социально-экономического развития Иркутской области, укрепления его экономического потенциала, обеспечения организаций и населения широким спектром высококачественных банковских услуг. У нас уже выстроено эффективное взаимодействие, в рабочем порядке решаются многие вопросы и реализованы перспективные проекты. Безусловно, такое сотрудничество уже говорит о больших перспективах и высоких результатах», – отметила Наталья Баркова.

Губернатор поручил профильным ведомствам подготовить предложения, которые войдут в дорожную карту реализации мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.