Более 30 аварийных отключений электроэнергии на сетях «Облкоммунэнерго» произошли из-за гроз

Основное количество отключений произошло 13-14 июля в центральных и южных районах, рассказали в компании.

На устранение большей части ушло от 20 минут до 1,5 часов. Наиболее частыми нарушениями были срабатывание защиты, как правило, после осмотра и повторного включения линии электропередачи довольно быстро вводились в работу. Вторая по частоте причина – пробой изоляторов. Тут время восстановления зависело от удаленности объекта, времени на обнаружение неисправности, наличия резервных линий и количества необходимых к замене изоляторов. Время восстановление составляло от 35 минут на двух линиях 10 кВ в г. Зима, до 20 часов в п. Тальники Черемховского района. Так же многие отключения были связаны с отключениями на сетях более высокого класса напряжения смежных сетевых организаций.

Наибольшие повреждения произошли в поселке Штольня Черемховского района. Тут вечером 13 июля поврежденными оказались кабельный выход от подстанции на воздушную линию 6 кВ, кабельный ввод от неё на другую подстанцию, так же из-за штормового ветра летящими ветками и строительным мусором оборвало провод на 6 пролетах линии. Без электроэнергии осталось 160 частных домов, в которых проживают 305 человек. В ночь с 14 на 15 июля поселок запитали от доставленной из Ангарска мобильной дизельной станции. В пятницу 15 июля в 19:52 повреждения были устранены и электроснабжение поселка перевели на обычную схему.

В пятницу и субботу сильные дожди с грозами продолжились, преимущественно в центральных и северных районах области. 15 июля нарушения электроснабжения из-за непогоды происходили в Тайшете и п. Улькан, 16 июля в Бохане, п. Янталь и Усть-Куте, в том числе из-за нарушений в сетях смежных сетевых организаций.