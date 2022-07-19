Новости

Россельхозбанк запустил бесплатный сервис по рекламе фермерской продукции

Россельхозбанк представил новые возможности для фермеров, зарегистрированных на маркетплейсе Свое Родное. Теперь им доступен сервис разработки брендированных рекламных материалов.

«Фермерские хозяйства редко могут позволить себе иметь собственного дизайнера и маркетолога – чаще всего вопросами продвижения товаров занимается сам собственник предприятия. При этом не уделять внимание продвижению продукции нельзя, но и тратить время и силы на непрофильные задачи – значит отвлекаться от основного бизнеса. Поэтому мы разработали сервис, с помощью которого можно ускорить и упростить процесс подготовки промоматериалов с помощью шаблонов дизайна и услуг проверенной типографии. Мы надеемся, что новый сервис будет способствовать повышению продаж фермерской продукции», – отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Читайте также:

Виноградари, ресторанные поставщики и ещё ≈600 профи: в России стартует 5-й поток обучения в «Школе фермера»
24 мая 2022
Корпоративный агротуризм будет доступен на платформе Своё Родное. За городом
16 мая 2022

Эксперты уже подготовили галерею дизайн-макетов, а при получении индивидуального заказа готовы бесплатно разработать айдентику для достижения коммерческих целей продавцов. В основе подхода к созданию макетов лежит сочетание элементов графического дизайна с простыми и понятными смыслами, отражающими аутентичность производства фермерских хозяйств. Шрифты, логотипы, тексты в совокупности с цветовой гаммой формируют разнообразие макетов для всех категорий продукции, что помогает сфокусировать внимание покупателей на самом важном и ценном.

Сейчас можно выбрать один из трех готовых дизайнов: с промокодом на скидку, бесплатной доставкой или спецпредложением на товары. На материалах размещается также название фермерского хозяйства и индивидуальный QR-код с ссылкой на электронный каталог продукции. Срок исполнения заказа составляет, в среднем, от одного до четырех дней. Галерея дизайн-предложений будет постоянно расширяться.

Свое Родное – это цифровой маркетплейс, который позволяет любому фермеру совершенно бесплатно создать собственную витрину товаров и начать предлагать свою продукцию напрямую конечному потребителю. Сегодня на нем представлено более 60 тысяч товаров от 9 тысяч фермерских хозяйств по всей стране. Ассортимент маркетплейса постоянно пополняется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#СвоёФермерство #СвоёРодное":
Все материалы сюжета (19)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Дерипаска: На перестройку российской экономики уйдет от 4-6 до 10-12 лет
«Газпром» объявил форс-мажор по поставкам в Европу. Что это значит?
Как китайцы завоевывают российский авторынок
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании