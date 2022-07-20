Сбербанк вдвое увеличил выдачу потребкредитов

Если в мае этого года банк выдал 67 млрд рублей кредитных средств, то в июне — уже 144 млрд рублей. Таким образом, объёмы выдачи выросли в 2,15 раза за один месяц, сообщили в банке.

Напомним, что в июне банк дважды снизил ставки по кредитам на любые цели и рефинансированию, а также запустил сверхвыгодное предложение — ставка по кредиту в первый месяц для владельцев подписки СберПрайм+ составляет всего 6,9% годовых, такая же ставка действует для клиентов без подписки при рефинансировании кредитов. По кредитам на любые цели ставка без подписки в первый месяц составит 8,9%.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Благоприятная экономическая конъюнктура и снижение ключевой ставки ЦБ позволили нам существенно улучшить условия кредитования, что позитивно повлияло на объёмы выдачи. В июле мы рассчитываем на продолжение этого тренда и, даже с учётом естественного в летний сезон снижения спроса, ожидаем дальнейшего роста на 20% по сравнению с июнем. Сбер уже не первый год является абсолютным лидером по объёмам потребительского кредитования в стране. Это обусловлено широкой доступностью наших кредитов: прозрачными условиями, низкими ставками и удобством оформления. Сегодня такой кредит можно получить не выходя из дома — в СберБанк Онлайн: не более пары минуты уходит на заполнение заявки, ещё столько же — на ожидание решения, и можно сразу получить деньги на карту».