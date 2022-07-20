Всё больше клиентов СберСтрахования пользуются страхованием по подписке

Более 44% клиентов, которые оформляют полисы по продуктам «Сбереги финансы», «Защита от травм» и «Защита дома» онлайн, выбирают подписную модель страхования, выяснила дочерняя компания Сбера СберСтрахование, проанализировав продажи за I полугодие 2022 года. В 2021 году доля таких клиентов составляла 32%.

Самой востребованной программой по подписке в 2022 году, как и в прошлом, остаётся страхование от несчастных случаев. За первые шесть месяцев 56% онлайн-оформлений пришлись на подписную модель. В 2021 году эта доля составляла 34%.

В первом полугодии на защиту банковских карт подписались 45% клиентов — в 2021 году это сделали 34%. По программе добровольного страхования жилья также наблюдается рост интереса клиентов к подписной модели: в 2022 году доля оформлений по подписке составила 39% (в 2021 году — 28%).

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«Возможность оплаты сервисов только в период их использования — важный критерий при выборе продукта, и планомерный рост спроса на подписную модель в страховании — яркое отражение этого тренда. Так, в июне 2022 года две трети клиентов (66%), оформивших онлайн полисы от несчастного случая, выбрали именно страхование по подписке. Аналогично растут и показатели по остальным программам. Сейчас мы активно прорабатываем расширение линейки программ, доступных по этой модели, чтобы максимально удовлетворить запрос наших клиентов».

Модель подписки позволяет клиенту оформить страховую защиту на тот период, когда он больше всего в ней нуждается, — на месяц, квартал или год. Таким образом, подписка даёт возможность разделить стоимость страховой программы на более комфортные для бюджета регулярные платежи. Страховая защита действует в течение всего срока, когда клиент делает взносы.

Подписку на программы «Защита дома», «Защита от травм» и «Сбереги финансы» в СберБанк Онлайн можно оформить на разный срок: первые две программы — на месяц, квартал или год, третью — на месяц или год. Заявить о страховом событии по всем трём программам можно прямо в СберБанк Онлайн.

Программа «Защита дома» представляет собой онлайн-конструктор, с помощью которого клиент может сформировать страховку под свои нужды — выбрать перечень актуальных для него рисков и страховые суммы. Застраховать по программе можно квартиру, апартаменты, дом или дачу. Стоимость подписки на месяц начинается от 272 рублей.

Программа «Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями.

Программа «Сбереги финансы» позволяет застраховать в одном полисе деньги на всех счетах клиента в Сбере, включая вклады, депозиты, кредитные и дополнительные карты. Программа предусматривает защиту от несанкционированного списания денег, кражи наличных, а также возмещение убытков, если на имя клиента без его ведома взят кредит.