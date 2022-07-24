Турпоток на остров Ольхон на Байкале в июне-июле за год вырос на 20%

Туристический поток на байкальский остров Ольхон, расположенный в Иркутской области, в июне и июле 2022 года превысил турпоток аналогичного периода прошлого года в среднем на 20%, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«В июне 2021 года турпоток на Ольхон составил 9 312 человек, в июле, по данным на 21 июля, – 12 591. В июне 2022 года турпоток достиг 11 245 человек, в июле, по данным на 21 июля, – 16 147 туристов», – говорится в сообщении.

Соответственно в июне текущего года турпоток был больше на 17%, чем в июне прошлого года, в июле – на 22%. Увеличение произошло за счет туристов из других регионов страны.

Из-за возросшего потока отдыхающих на материке и острове стала скапливаться автомобильная очередь – иногда период ожидания составляет одни сутки. Для урегулирования ситуации в 2023 году планируется ввести электронную очередь на паром.